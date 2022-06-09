Челябинск, , 07:40 — REGNUM В России с 1 июля поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. Не станет исключением и Челябинская область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным чиновников, рост составит не более 3,4%. Для снижения нагрузки на население правительство региона направило субсидий на сумму более 4 млрд рублей.

Как отметила на областном аппаратном совещании министр тарифного регулирования и энергетики Южного Урала Татьяна Кучиц, тарифы на 2022 год были сформированы с учётом роста цен на уголь, природный газ, электроэнергию и затрат на ремонтные работы. Также повлияли и другие факторы.