Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2022, 07:36 — ИА Регнум. На кладбище в Петропавловске-Камчатском поселился медведь, сообщение об этом поступило в ЕДДС, написало ИА KamchatkaMedia.

Alexas_Fotos Медведь

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На место выехала группа немедленного реагирования на выход диких и опасных животных. Было принято решение отстрелить косолапого, так как он представлял угрозу здоровью и жизни населения, посещающего захоронения.

Убитого медведя увезли на утилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине вблизи села Гастелло в Поронайском районе обнаружили тушу медведя, которая разрезана пополам, написало ИА Сах. ком.