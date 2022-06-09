Нижний Новгород, , 10:12 — REGNUM Учёные НИИ химии Университета Лобачевского (Нижний Новгород) разработали полупроводник со структурой перовскита, который способен преобразовывать энергию солнца в химическую, существенно упрощая очистку нефти от серосодержащих соединений, которые вредят оборудованию нефтезаводов и снижают качество нефтепродуктов. В работе вузу помогает национальный проект «Наука и университеты». Университет Лобачевского стал участником программы развития вузов «Приоритет 2030», которая реализуется благодаря нацпроекту.

Химики ННГУ: полученный твердый раствор с вольфрамом и молибденом можно использовать в лесохимической промышленности

Специальный полупроводник с вольфрамом и молибденом активируется обычным солнечным светом, в то время как его аналог — диоксид титана начинает работать только под действием ультрафиолета, используя лишь 5% солнечной энергии. Ученые лабораторий неорганических материалов и технологии высокочистых материалов разработали более простой состав полупроводника, научились синтезировать его в одну стадию, без потери эффективности, а также установили, что введение молибдена в состав фотокатализатора Bi2WO6 увеличивает активность соединения, расширяя диапазон поглощения видимого света.

«Наши двухлетние исследования фотокатализа направлены на поиск альтернативного способа удаления сернистых соединений из жидких углеводородов и очистки воды от органических соединений. В отличие от каталитического гидрообессеривания, которое проходит в очень жёстких условиях, наш процесс идет при комнатной температуре и атмосферном давлении. Это значительно повышает энергоэффективность очистки от соединений серы», — рассказал один из авторов разработки, сотрудник НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Артём Белоусов.

По словам учёных, полученный твердый раствор с вольфрамом и молибденом можно использовать в лесохимической промышленности для очистки сульфатного скипидара, содержащего более 1000 ppm серы.

«Как правило, от сернистых соединений избавляются с помощью кислотно-щелочной очистки. Это сказывается на жестких требованиях к оборудованию и приводит к образованию трудноутилизируемых сточных вод. С помощью солнечной энергии и нашего фотокатализатора эти процессы также можно упростить, сделать их более безопасными и экологичными», — сообщил Артём Белоусов.

В будущем учёные планируют оптимизировать условия получения фотокатализаторов и усилить их полезные свойства.

«Соединения серы мы удаляли с использованием пероксида водорода в качестве окислителя. Перспективно провести окисление серосодержащих примесей обычным кислородом воздуха и исследовать процесс фотокаталитического обессеривания на дизельном топливе или сульфатном скипидаре», — сообщил Артём Белоусов.

Химики ННГУ разработали новый способ очистки нефти с помощью энергии солнца

Это событие прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

«Новый способ очистки нефти с помощью энергии солнца — это не из области фантастики, а реальная разработка нижегородских ученых. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале Processes».

По словам главы региона, на этом учёные ННГУ не собираются останавливаться. Их разработки направлены на решение задач программы «Приоритет 2030».

«Напомню, что университет стал одним из ее победителей. Главное, чтобы разработки не «пылились на полке» и как можно скорее находили реальное применение на производстве», — считает Глеб Никитин.

По словам ректора Университета Лобачевского Елены Загайновой, вступление в программу «Приоритет 2030» позволило в разы ускорить в вузе цифровую трансформацию.

«В университете это происходит по трём основным направлениям. Во-первых, трансформация управленческих процессов. Во-вторых, цифровое образование самих сотрудников, преподавателей университета, которые должны стать проводниками цифровых компетенций для студентов. Могу сказать, что в ННГУ практически 100% образовательного контента сегодня присутствует в электронном виде. В-третьих, наши студенты уже получают первичные цифровые компетенции на 1−2 курсах, но у нас пока есть разделение в подготовке гуманитарных и естественно-научных направлений. Также в рамках «Приоритет 2030» в университете созданы цифровые кафедры для повышения ИТ-компетенций», — пояснила ректор Университета Лобачевского.

Как сообщало ИА REGNUM, «Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России программа государственной поддержки развития российских университетов, реализуемая по нацпроекту «Наука и университеты».

В 2021 году в программу развития вузов «Приоритет 2030» был отобран 121 университет из 52 субъектов РФ. 106 вузов, 5 из которых вузы творческой направленности, получили базовую часть гранта в размере не менее 100 млн рублей, 15 получили статус «Кандидат на участие в программе».