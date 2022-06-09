Курск, 9 июня, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Действие желтого уровня террористической опасности продлено до 22 июня в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Он напомнил, что правоохранительные органы и спецслужбы работают в области в усиленном режиме уже почти два месяца. По словам Старовойта, принятие таких мер позволило предотвратить теракт на майских праздниках.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и сообщать в полицию о подозрительных лицах и предметах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ФСБ России задержала жителя Курской области, который был связан с украинскими спецслужбами и готовил теракт в регионе.

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