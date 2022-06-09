Владивосток, 9 июня 2022, 07:34 — REGNUM Возгорание на рыболовном судне «Икларанд» в акватории Владивостока в Амурском заливе было локализовано пожарными на площади 400 кв. метров. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
Эвакуированы все 17 членов экипажа, один из них был госпитализирован, его состояние медики назвали удовлетворительным. Тушение пожара продолжается, на месте происшествия работают силы и средства Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива не наблюдается. Судно в настоящее время находится на плаву.
Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку произошедшего. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на рыболовном судне в акватории Амурского залива возле Владивостока.
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