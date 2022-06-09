Владивосток, 9 июня, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Возгорание на рыболовном судне «Икларанд» в акватории Владивостока в Амурском заливе было локализовано пожарными на площади 400 кв. метров. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Рыболовное судно

Эвакуированы все 17 членов экипажа, один из них был госпитализирован, его состояние медики назвали удовлетворительным. Тушение пожара продолжается, на месте происшествия работают силы и средства Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива не наблюдается. Судно в настоящее время находится на плаву.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку произошедшего. В ходе проверки будут установлены причины произошедшего и дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на рыболовном судне в акватории Амурского залива возле Владивостока.