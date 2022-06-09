Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновске корректируют транспортное сообщение для доставки жителей на городские кладбища. Об этом информирует администрация регионального центра.

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В мэрии отмечают, что на Троицу и в Родительскую субботу продлят работу общественного транспорта и запустят дополнительные автобусы.

11 июня трамвайные и троллейбусные маршруты, следующие до Северного и Архангельского погостов, будут ходить по графику рабочего дня. Также увеличат количество автобусов, в томчисле пригородных, и продлят путь следования ряда маршрутов.

Автобусы будут отправляться, в частности, от парка «Победы», центрального автовокзала, с микрорайонов Нижняя терраса и Новый город.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня православные отмечают Троицкую родительскую субботу, а 12 июня — Троицу. Троица связана с пришествием Святого духа и отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й день после Пасхи.