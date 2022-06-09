Оренбург, 9 июня, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Оренбурге руководителя муниципального комитета по управлению имуществом Никиту Сафронова заключили под стражу, сообщает пресс-служба Центрального райсуда города.

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Судья рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения и удовлетворил его. Под арестом чиновник будет находится по 6 августа 2022 года.

Напомним, Сафронова обвиняют в получении взятки в общей сумме 275 тыс. рублей. По версии следствия, он вымогал деньги у предпринимателя.