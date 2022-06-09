Якутск, , 07:55 — REGNUM В Якутске вынесен приговор членам преступной группировки, в которой состояли шесть человек. Они похитили более 25 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Мошенник Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

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Якутяне организовывали фирмы с названиями, похожими на наименования действующих предприятий столицы республики. Выплачивая аванс, они получали товар и реализовывали его по своему усмотрению, не рассчитываясь с поставщиками и присваивая деньги себе. В преступной группировке состояли шесть человек. Они причинили компаниям-поставщикам более 25,6 млн рублей ущерба.

Жителей Якутии судили по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой). Лидера группы приговорили к 14-ти годам лишения свободы в колонии общего режима, остальных — к 5-8 годам в зависимости от степени участия в мошеннических схемах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Анабарском районе руководители ряда структурных подразделений администрации незаконно, за счет финансирования социальных программ, получили единовременные выплаты в 15 млн рублей. С них взыскали эти деньги, ведётся следствие.