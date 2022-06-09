Новосибирск, , 07:30 — REGNUM Пожар произошел в производственном здании в Новосибирске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Новосибирской области.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в здании № 40 по улице Королева. Огнем охвачена площадь около тысячи квадратных метров. По предварительным данным, на втором этаже здания загорелись матрасы. Других подробностей произошедшего не приводилось. Пожару уже присвоили повышенный ранг сложности, его ликвидация продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня пожар произошел на мелькомбинате в Димитровграде Ульяновской области. В его ликвидации приняли участие 25 сотрудников МЧС России и шесть единиц спецтехники. Пострадавших не было, пожар был потушен.