Пекин, , 07:26 — REGNUM Прямой ущерб от стихийных бедствий в Китае в мае 2022 года превысил 7,67 млрд юаней (около $1,16 млрд). Об этом заявила официальный представитель китайского МЧС Шэнь Чжаньли в ходе брифинга.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В основном это произошло из-за наводнений, ураганов и геологических бедствий, а также в связи с засухами, морозами, землетрясениями и пожарами», — заявила она.

Шэнь Чжанли добавила, что за май 2022 года в результате стихийных бедствий погибли или пропали без вести 49 человек. При этом в зоне природных катаклизмов оказались около 6 млн жителей Поднебесной.

Отмечается, что в 2021 году стихийные бедствия нанесли Китаю ущерб в размере 334,02 млрд юаней (около $52,6 млрд). За прошедший год на китайской территории из-за чрезвычайных ситуаций погибли или пропали без вести 867 человек. В зоне стихийных бедствий в 2021 году оказывались 107 млн жителей Китая, повреждения получили не менее 162 тыс. зданий.