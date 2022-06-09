Находка, Приморский край, 9 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Находке приступили к реконструкции видовой площадки №1, где расположен памятник капитану Александру Болтину — первооткрывателю бухты Находка. Это один из трёх объектов города, которые преобразятся с помощью нацпроекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Администрация Находкинского ГО Видовая площадка в Находке

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За сквер-площадку проголосовали более 4 тыс. человек.

Подрядчик уже демонтирует старый асфальт и бордюры. Запланировано обустройство пешеходных дорожек и автопарковки. Установят современные фонари, удобные скамейки и урны, сформируют зеленые зоны, клумбы.

Срок сдачи объекта — 30 августа.

«Эту площадку в честь первооткрывателя Находки выбрали местные жители в ходе онлайн-голосования за территории, которые хотели бы благоустроить. Инициатива принадлежит работникам городского музея.

Капитанский сквер с памятником Александру Болтину открыли осенью 2021 года. И теперь самое время его привести в порядок, облагородить, сделать комфортным и притягательным. Отрадно, что местные жители выбрали именно эту площадку — значит возрождается интерес к морской истории, к традициям открытий на Дальнем Востоке. После благоустройства горожане и гости Находки смогут в полной мере любоваться красотой бухты, сопками Брат и Сестра», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 105 тысяч жителей Алтайского края благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» смогли выбирать территорию для благоустройства в 2023 году.