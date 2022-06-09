Афины , 10 июня, 2022, 01:55 — ИА Регнум. В Греции наблюдается взрывообразный рост цен на продукты питания. Об этом сообщает портал «Русские Афины».

Pixabay.com Инфляция

Рост цен до сих пор колебался в среднем от 7% до 8%, в некоторых случаях достигая или даже превышая 30%.

Больше всего от инфляции пострадали бедные слои и граждане среднего класса, «которые после «завышенных» счетов за электроэнергию схватились за голову. В первом полугодии от 60% до 70% ежемесячного дохода (до 1100 евро) было потрачено на покрытие расходов только на питание и энергию», пишет портал.

Наиболее ощутимо поднялись цены на молочные продукты. На некоторые наименования за последние месяцы цены выросли на 35%, что резко снизило потребление этих продуктов: за первые четыре месяца года снижение продаж желтых сыров достигло 9%, белых сыров — 10−11%.

С мая прошлого года хлеб подорожал в два раза, и пекари не исключают нового роста цена на 10−12%.

Напомним, что с начала спецоперации и введения ряда санкций против России со стороны ЕС и США в странах Запада резко усилились инфляция и рост цен, прежде всего на продовольственные товары.