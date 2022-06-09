Новосибирск, 9 июня, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 9 июня, произошло возгорание в складе. Огнеборцы спасли двух человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области В Новосибирске загорелся производственный склад

«9 июня в 9:40 (время местное) поступило сообщение о возгорании в складе Дзержинского района. В четырехэтажном панельном здании произошёл пожар в цеху по производству матрасов, — уточнили в ведомстве. — Пожарно-спасательные подразделения выехали по второму номеру к месту вызова. На локализацию возгорания ушло чуть больше часа».

При помощи автолестницы с четвёртого этажа здания пожарные спасли двух человек, которые оказались отрезаны дымом от выхода. По предварительным данным, пострадавших нет.