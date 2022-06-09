Москва, 9 июня 2022, 07:18 — REGNUM Установившаяся в Москве в конце этой недели тёплая погода порадует жителей столицы и в начале следующей недели. Об этом 9 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Устойчивая тёплая погода, по словам метеоролога, позволит в середине следующей недели открыть в столичном регионе купальный сезон.
Ранее Вильфанд предупредил жителей Центрального федерального округа о высокой солнечной активности.
Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 9 июня, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C.
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