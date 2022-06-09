Тюмень, 9 июня, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В Тюменской области прославленной лыжнице, трёхкратной олимпийской чемпионке, президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе вручили знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Елена Вяльбе и Александр Моор

«Благодаря большой работе лично Елены Валерьевны и всей её команды в этом году у Тюменской области один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх. Из шести медалей пять на счету лыжников: два золота, два серебра и бронза», — отметил тюменский губернатор.

Александр Моор сообщил, что обсудил с Еленой Вяльбе планы на загруженность спорткомплекса «Жемчужина Сибири». Основная команда российских лыжников проведёт здесь несколько тренировочных сборов. А в марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам.