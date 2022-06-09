Чебоксары, , 07:16 — REGNUM В Чувашии вынесен очередной приговор бывшему главе одного из поселений Вурнарского района, ранее уличённому в злоупотреблениях. Ему в очередной раз назначили условный срок, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом вновь предстал бывший глава Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. Правоохранители установили, что он изготовил сфальсифицированные доверенности от имени нескольких членов СХПК, которые якобы уполномочили представлять их интересы по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество.

Следствие выяснило, что бывший чиновник составил от их имени заявления о прекращении права собственности на земельные доли, стоимость каждой из которых превышала 30 тыс. рублей, и зарегистрировал их за Большеяушским сельским поселением.

«Впоследствии часть участков он передал в аренду своим родственникам, знакомым и другим организациям», — говорят в управлении.

Суд признал бывшего муниципального служащего виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), назначив два года условного срока. Также он на два года лишён права занимать должности в органах местного самоуправления. Решение суда не вступило в силу.

В ведомстве отмечают, что бывший глава поселения ранее осуждён за аналогичное преступления в отношении 30-ти членов сельхозкооператива, получив 5,5 года условного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вынесен приговор бывшему директору центра детского тенниса, который за злоупотребление полномочиями получил условный приговор. Гособвинение планирует его обжаловать.

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