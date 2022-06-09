Москва, , 07:14 — REGNUM Депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») может отправиться в колонию на 14 лет. Такой приговор ему требует вынести прокуратура, пишут СМИ.

Суд

Своё пожелание представители обвинения высказали 8 июня в Мосгорсуде во время прений. В дополнение к этому народного избранника просят оштрафовать на 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение дела стартовало в начале 2021 года. Обвинение считает Белоусова причастным к взятке на сумму более 3 млрд рублей, но сам он не признаёт вины.