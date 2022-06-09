Анкара, 9 июня, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Закрытие Болгарией, Черногорией и Северной Македонией своего воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова является абсурдным решением, которое может вызвать масштабный кризис на Балканах. Об этом в своей статье для турецкого издания dikGazete обозреватель Эрхан Алтипармак.

Цитата из м/ф «Путаница». реж Ирина Гурвич. 1982. СССР А лисички взяли спички

Он отметил, что власти указанных трех республик нагнетают ситуацию в регионе через свои антироссийские действия, и из-за этого обстановка, сложившаяся на Украине с подачи Запада, может поворотиться на территории балканских стран.

По мнению Алтипармака, в Софии, Подгорице и Скопье должны понимать, что их используют для провокаций против России, у которой есть поддержка в виде оппозиционных сил в Болгарии и Черногории. Он напомнил, что конфликты на Балканах унесли жизни большого количества людей и недавние резкие шаги, включая срыв визита Лаврова в Сербию, могут обострить напряженность в регионе, который нуждается в стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня сербский вице-премьер, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович заявила, что несостоявшаяся поездка Сергея Лаврова в Белград, которая должна была состояться с 6 по 7 июня, поставила в «сложное положение» президента Сербии Александра Вучича.