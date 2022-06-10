Якутск, 10 июня 2022, 08:19 — REGNUM Нацпроект «Здравоохранение» и программа «Земский доктор» — это хороший способ для врачей улучшить свои финансовые и жилищные условия, а также важный пункт для улучшения жизни населения Якутии. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального отделения президентского движения Народный фронт в республике Людмила Цой.
Читайте также: Благодаря нацпроекту в сёла Якутии уехали более 1000 врачей
Особенно актуальная необходимость привлекать врачей в арктические районы Якутии, подчеркнула она.
В Якутии более 220 медицинских работников с помощью нацпроекта «Здравоохранение» переехали в населённые пункты на территории Арктики.
Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет в сёла, посёлки и малые города Якутии уехали работать 1015 врачей. Ликвидировать кадровый дефицит помогает нацпроект «Здравоохранение».