Якутск, , 08:19 — REGNUM Нацпроект «Здравоохранение» и программа «Земский доктор» — это хороший способ для врачей улучшить свои финансовые и жилищные условия, а также важный пункт для улучшения жизни населения Якутии. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального отделения президентского движения Народный фронт в республике Людмила Цой.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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Особенно актуальная необходимость привлекать врачей в арктические районы Якутии, подчеркнула она.

«Жители Якутии, особенно арктических районов, как мы знаем и видим страдают от того, что не получают квалифицированную медицинскую помощь. В таких тяжёлых климатических условиях, в каких живут и трудятся жители крайнего Севера, хотелось бы также восстановить закрытые и оптимизированные медицинские учреждения, в частности, больницу Якутского научного центра», — сказала Людмила Цой.

В Якутии более 220 медицинских работников с помощью нацпроекта «Здравоохранение» переехали в населённые пункты на территории Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, за десять лет в сёла, посёлки и малые города Якутии уехали работать 1015 врачей. Ликвидировать кадровый дефицит помогает нацпроект «Здравоохранение».