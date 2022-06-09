Токио, , 07:07 — REGNUM Свою деятельность в России полностью прекращает крупная японская корпорация DMG Mori Seiki, которая специализируется на производстве высокоточного машинного оборудования. Об этом 9 июня сообщил президент компании Масахико Мори в интервью газете Asahi.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

DMG Mori Seiki полностью выходит из бизнеса в России. Были закрыты сборочный завод корпорации в Ульяновске, представительство в Москве, уволены около 270 сотрудников. По словам президента корпорации, решение было продиктовано опасностью попасть под санкции, так как станки, которые производит компания, могут быть использованы в военных целях.

Корпорация DMG Mori Seiki в 2021 финансовом году реализовала в России продукцию на 8 млрд йен (около 60 млн долларов), что составляет около 2% от её доходов. Основные предприятия компании находятся в Японии и Германии, а центр программного обеспечения расположен в США, поэтому, как пояснил глава DMG Mori Seiki, корпорация должна подчиняться требованиям этих стран.

Корпорация DMG Mori Seiki специализируется на разработке и продаже станков с ЧПУ, технологиями фрезерной, токарной, ультразвуковой и лазерной обработки. Она является мировым лидером по производству оборудования для аэрокосмической промышленности и автомобилестроения.