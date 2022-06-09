Вашингтон, 9 июня, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Стример, известный на Twitch под ником Skumnut, показал, на что способен один из «боссов» обучающего этапа Elden Ring. Об этом 8 июня сообщил портал PCGamesN.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Геймер установил на Elden Ring модификации, которые позволяют использовать «боссов» в качестве призванных духов и запустил игру в режиме New Game+. В итоге он выяснил, что Годрик Сторукий является «настоящим зверем», в паре с которым игроки могут пройти всю Elden Ring. Даже Маления, Клинок Микеллы не смогла его победить.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия FromSoftware ослабила «боссов» Elden Ring, но не сообщила об этом в описании к очередному патчу. Однако изменения в игре заметили многие геймеры и стримеры.