Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:15 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области жертвами мошенника стали 11 человек. Они передали мужчине деньги за несуществующий ремонт, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Свердловской области.

Мошенник Metapop.com

Злоумышленниц размещал рекламные объявления услуг по проведению ремонтных работ. Он консультировал заказчиков и заключал с ними договоры. После этого уралец нанимал рабочих, делавших часть ремонта и переставал выходить на связь.

Таким образом злоумышленник похитил у свердловчан более 2,5 млн рублей. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере направлено в суд.