Ульяновск, 9 июня, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Ульяновской области остаётся на прежнем уровне количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По оперативной информации ведомства, 8 июня в регионе официально выявлен 31 носитель новой коронавирусной инфекции (7 июня подтверждено 30 случаев заражения). Отметим, что менее 40 случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области ежедневно выявляют последние две недели, с 27 мая по 8 июня.

Всего в регионе сделано 2 119 812 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки проведено 2482 теста.

Напомним, что в Ульяновской области продолжат сокращать ковидный коечный фонд. В настоящее время осталось 372 места (на 18 мая — 402 места), из них 45% коек свободны.

Как сообщало ИА REGNUM, амбулаторно в Ульяновской области лечатся 255 пациентов с коронавирусом.