Тэгу, Южная Корея, 9 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В результате пожара, вспыхнувшего в офисном здании в южнокорейском городе Тэгу, погибло не менее семи человек. Об этом 9 июня сообщает агентство Yonhap.

Dave Hogg Пожар

В настоящее время полиция устанавливает причину и обстоятельства пожара. Следователи не исключают вероятность умышленного поджога.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Дагестана Махачкале в ночь на 9 июня загорелась квартира на 11 этаже жилого дома, эвакуировано 180 человек.