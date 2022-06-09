Анадырь, 9 июня, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Жителям Чукотки увеличили выплаты за постройку собственного дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Дом

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Власти Чукотки внесли изменения в комплекс мер для стимулирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Теперь те, кто готов построить дом, смогут возместить до 6 млн рублей.

Ранее предельная сумма возмещения затрат не превышала 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке вырос спрос на льготную ипотеку для строительства индивидуальных жилых домов.