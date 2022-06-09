Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ульяновской области растёт число жителей, пострадавших от укусов клещей. Также зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом, сообщает управление Роспотребнадзора.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, с начала 2022 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 569 случаев присасывания клещей, больше всех пострадавших — в Ульяновске (351 человек), а также в Барышском (38 случаев) и Старомайнском районах (27 случаев).

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 153-и случая присасывания клещей.

В лаборатории исследовано более 630 клещей, снятых с людей, у двух паразитов выявлен ДНК боррелий, у одного — вирусный энцефалит. В управлении добавляют, что в Ульяновской области два человека после укуса клещей заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

От клещевого вирусного энцефалита привиты 3250 жителей, из них 3012 детей. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 277 человек, включая 103 детей.

Также продолжаются акарицидные обработки: в настоящее время работа проведена на площади более 680 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, клещевой иксодовый боррелиоз характеризуется поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца. Довольно часто заболевание принимает хроническое, рецидивирующее течение.

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