Ульяновск, 9 июня, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число жителей, пострадавших от укусов клещей. Также зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом, сообщает управление Роспотребнадзора.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

По данным ведомства, с начала 2022 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 569 случаев присасывания клещей, больше всех пострадавших — в Ульяновске (351 человек), а также в Барышском (38 случаев) и Старомайнском районах (27 случаев).

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 153-и случая присасывания клещей.

В лаборатории исследовано более 630 клещей, снятых с людей, у двух паразитов выявлен ДНК боррелий, у одного — вирусный энцефалит. В управлении добавляют, что в Ульяновской области два человека после укуса клещей заболели иксодовым клещевым боррелиозом.

От клещевого вирусного энцефалита привиты 3250 жителей, из них 3012 детей. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 277 человек, включая 103 детей.

Также продолжаются акарицидные обработки: в настоящее время работа проведена на площади более 680 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, клещевой иксодовый боррелиоз характеризуется поражением кожи, суставов, нервной системы, сердца. Довольно часто заболевание принимает хроническое, рецидивирующее течение.