Махачкала, 9 июня, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В столице Дагестана Махачкале в ночь на 9 июня загорелась квартира на 11 этаже жилого дома, эвакуировано 180 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по России по Дагестану.

Jan-Peter Palmunen Дым

Сообщение о возгорании на проспекте Амет-хан Султана, 33 б поступило в дежурную часть в 02:10 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что на 11 этаже загорелась квартира, площадь пожара составляла 40 кв. метров.

В сообщении ведомства отмечается, что в течение часа пламя перекинулось на крышу и распространилось на площадь 300 кв. метров. В 04:12 его локализовали на площади 500 кв. метров. В 05:26 было ликвидировано открытое горение.

пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану «Всего в доме 77 квартир. Кровля металлическая по деревянной обрешётке, двускатная».

Из дома, построенного в 2014 году, было эвакуировано 180 человек, для размещения которых подготовили три пункта временного размещения на 200 мест. Два жителя, отравившихся дымом, были доставлены в больницу.

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