Афины , , 06:48 — REGNUM Постановление, позволявшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью с последующей передачей части груза США, отменил апелляционный суд города Халкиды. Об этом 9 июня сообщило агентство Reuters.

Нефтяной танкер

Уточняется, что иск об отмене решения уже одобрен судом и теперь постановление суда практически невозможно будет изменить.

Напомним, о решении передать США иранскую нефть, которую перевозил танкер, следовавший под флагом России, сообщила 26 мая пресс-служба министерства морского флота и островной политики Греции. На следующий же день, 27 мая, силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе были задержаны два греческих танкера. Перед этим инцидентом агентство Nournews сообщило о намерении Тегерана принять ответные меры в отношении Афин в связи с задержанием российского танкера с иранской нефтью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что иранские власти призвали Грецию как можно скорее разрешить спор о нефти Ирана, находящейся на борту российского танкера, ранее задержанного Афинами. Кроме того, КСИР предупредил, что задержаны могут быть все танкеры, которые ходят под флагом Греции в Персидском заливе.

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