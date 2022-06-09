Вашингтон, , 06:43 — REGNUM В Сети появилась новая информация о возможной дате релиза игры God of War: Ragnarok. Об этом 8 мая сообщил портал Wccfteh.

Скриншот из игры God of War: Ragnarok

Журналисты обратили внимание, что портал PlayStation Game Size, предоставляющий информацию о базе данных PlayStation, сообщил, что внутренняя дата релиза God of War: Ragnarok была изменена с 30 сентября 2022 года на 31 декабря 2022-го.

Авторы статьи отмечают, что обе даты наверняка являются условными, и всё это может говорить о том, что релиз игры не отложен на 2023 год, а, вероятнее всего, состоится в период с октября по ноябрь 2022-го. Они добавили, что изменение даты может также указывать на то, что вскоре PlayStation выступит с анонсом, в котором уточнит сроки релиза игры.

Напомним, студия Santa Monica анонсировала God of War: Ragnarok 16 сентября 2020 года в рамках трансляции PlayStation 5 Showcase. Игра (девятая по счёту в серии) является прямым сюжетным продолжением игры God of War 2018 года.

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