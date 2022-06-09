Южно-Сахалинск, 9 июня, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Указом президента РФ Владимира Путина начальнику УМВД по Сахалинской области Арсену Исагулову присвоено специальное звание генерал-майор полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в ведомстве.

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Арсен Исагулов родился в Александровск-Сахалинском. Службу в органах МВД начал в 1996 году в Комсомольске-на-Амуре. С 2019 года работает в должности начальника УМВД по Сахалинской области. Награжден государственными наградами, в том числе нагрудным знаком «Лучший сотрудник криминальном милиции», медалями «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил очередное воинское звание официальному представителю Министерства обороны РФ Игорю Конашенкову.