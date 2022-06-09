Анкара, , 06:39 — REGNUM Стена, подпиравшая 4-этажное жилое здание в Анкаре, обрушилась из-за оползня 9 июня. Об этом передает телеканал NTV.

Анкара Иван Шилов © ИА REGNUM

Жильцы дома были эвакуированы. Под завалами оказались три автомобиля. В последнее время в городе шли проливные дожди, которые и вызвали оползень. Власти начали расследование по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в городе Хуайхуа провинции Хунань в Центральном Китае произошли два оползня, которые привели к гибели двоих человек исчезновению еще четверых.

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