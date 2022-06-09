В Анкаре из-за оползня рухнула стена жилого здания
Анкара, 9 июня, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Стена, подпиравшая 4-этажное жилое здание в Анкаре, обрушилась из-за оползня 9 июня. Об этом передает телеканал NTV.
Иван Шилов ИА REGNUM
Анкара
Жильцы дома были эвакуированы. Под завалами оказались три автомобиля. В последнее время в городе шли проливные дожди, которые и вызвали оползень. Власти начали расследование по факту инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в городе Хуайхуа провинции Хунань в Центральном Китае произошли два оползня, которые привели к гибели двоих человек и исчезновению еще четверых.