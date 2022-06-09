Благовещенск, , 06:45 — REGNUM Ежегодный запрет на вылов рыбы в приграничных реках введён в Амурской области. Такое решение принято в целях сохранения биологических ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского пограничного управления ФСБ.

Рыба Волкова Елена

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Ловить рыбу нельзя в реках Амур и Уссури, а также в водоёмах, расположенных на расстоянии ближе двух километров от границы. Эти нормы регламентированы соглашением между Россией и Китаем. Запрет действует до 15 июля.

«В указанный период запрещен всякий лов рыбы с использованием любых орудий и средств лова», — подчеркнули в пограничном управлении ФСБ Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале и в Тюменской области запрещена рыбалка до 16 июня — до официального начала летней путины.