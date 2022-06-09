Куала-Лумпур, , 06:37 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 705 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 1518 носителей SARS-CoV-2, причем один из них прибыл из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 518 965 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже смогли выздороветь 4 461 671 человек.

В настоящее время в королевстве числится 21 589 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 26 пациентов находятся в отделениях реанимации, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным на 9 июня, в Малайзии полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 около 83% жителей, а 49,3% ревакцинировались.