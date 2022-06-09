Абакан, , 06:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 21 случай COVID-19, выздоровели 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

12 носителей коронавируса выявили в Абакане, пять случаев подтверждено в Таштыпском районе, два — в Боградском, по одному — в Алтайском и Усть-Абаканском районах.

Всего с начала года в Хакасии выявлено 34 179 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в республике было подтверждено 15 случаев заражения, выздоровели 22 человека.

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