Абакан, 9 июня, 2022, 06:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 21 случай COVID-19, выздоровели 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 носителей коронавируса выявили в Абакане, пять случаев подтверждено в Таштыпском районе, два — в Боградском, по одному — в Алтайском и Усть-Абаканском районах.

Всего с начала года в Хакасии выявлено 34 179 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в республике было подтверждено 15 случаев заражения, выздоровели 22 человека.