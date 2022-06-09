9 июня 2022 | Время чтения 7 мин

Михаил Кадыков, , 13:09 — REGNUM Вопросы жилищного строительства в Чувашии всё чаще оборачиваются протестами жителей. Ещё одной площадкой народного противостояния может стать микрорайон Университет в Чебоксарах с 12-тысячным населением, где планируется построить два небоскрёба на 1,2 тыс. человек — студенческие общежития уровня «две звезды и ниже» в 13 и 16 этажей, хотя ещё год назад шла речь о «предельной» высоте в пять этажей. Народ пытается узнать, что и кто позволил объектам вырасти в три раза ввысь, протестуя против «общаг»-небоскрёбов в принципе.

Речь идёт об участке, который находится в федеральной собственности. Заказчиком проекта строительства выступает Чувашский госуниверситет им. И. Н. Ульянова, у которого «дикая потребность в общежитиях». Противники строительства в свою очередь считают это уплотнительной застройкой, опасаются предстоящей «дикой потребности» в парковочных местах, ссылаются на дефицит зелёных зон и полагают, что застройка «в целом усложнит жизнь микрорайона». Опасения местных жителей в считающемся благополучным северо-западном районе вызывают и сами «общаги», и «студенты-иностранцы».

В интересном положении оказались депутаты-единороссы, избравшиеся в том числе от данного микрорайона. На публичные слушания депутат горсобрания Чебоксар Ильдар Абызов делегировал свою помощницу, которая выступила в поддержку строительства. В любопытной политической ситуации находится депутат Госсовета Чувашии Андрей Александров, он же — ректор госуниверситета: народного избранника на публичных слушаниях с народом не было, а позицию вуза представлял проректор.

Проект студенческих общежитий https://zakupki.gov.ru/ Проект студенческих общежитий https://zakupki.gov.ru/

Проект студенческих общежитий https://zakupki.gov.ru/ Параметры студенческих общежитий https://zakupki.gov.ru/

Есть вопросы у инициативной группы и к главе Чебоксар, спикеру горсобрания Олегу Кортунову: активисты заявляют, что ещё в 2021 году в ответ на коллективное обращение была организована встреча с руководством вуза, но якобы «активистов не пригласили» и «сами решили», что общежития нужны.

«К кому же обращаться нам? К кому нам пойти?» — недоумевают жители.

При этом обе стороны грозят Путиным. В вузе ссылаются на то, что кампусы — это «путинская программа». В ответ жильцы парируют путинской цитатой о том, что «главное в работе партии — быть вместе с людьми».

Детали: «Две звезды и ниже»

Примечательными были публичные слушания: они шли 1,5 часа при аншлаге в большом зале администрации Чебоксар — с аплодисментами с обеих сторон и бурлящими эмоциями. По данным мэрии, всего собрались более 70 человек.

На публичных слушаниях © ИА REGNUM

По словам проректора чувашского госуниверситета Александра Николаева, у вуза «дикая потребность в общежитиях» («на 20 тыс. студентов у нас всего-то 2,4 тыс. мест»), поэтому предлагается построить кампус в микрорайоне Университет рядом с учебным корпусом, дворцом культуры и библиотекой.

«В этих общежитиях будут жить студенты, которые обучаются в соседнем учебном корпусе, а какие это факультеты — историко-географический, филологический, математический, юридический, факультет искусств, факультет иностранных языков — это девчачьи факультеты, там редкость мальчики-иностранцы», — добавил проректор.

Стоимость проекта предварительно оценивается в 2,33 млрд рублей федеральных средств. Два общежития-небоскрёба будут рассчитаны на 1260 мест при 52 парковочных местах — это решение отдельные жители встретили скептически, приведя в качестве примера многоэтажку по Лукина, 1: «У нас 74 машино-места, но даже на наш дом в 364 квартиры нам этих мест не хватает категорически».

В вузе обещают построить также новую социальную инфраструктуру, которая будет доступна и для жителей города: к общежитиям добавят футбольное поле «по размерам стандартным», многофункциональную спортивную и детские площадки, зону отдыха.

«Общежитие строим на законных основаниях, — заявил проректор. — Другое дело, кривить душой не будем, там указана этажность — пять этажей. […] Общежитие проектировалось по своду правил общежитие-хостел, то есть слова-синонимы: «общежитие» и «хостел». Если мы заглянем, что такое хостел, — это третий пункт строительных правил, там сказано, что это гостиница класса две звезды и ниже».

Проректор также заверил, ссылаясь на экспертизу и схему инсоляции, что здания не закроют от солнца близлежащий дом и света хватит «даже жителям первых этажей, чтобы на подоконниках выращивать рассаду».

На публичных слушаниях © ИА REGNUM

Преподаватель вуза, председатель первичной профсоюзной организации Олег Широков добавил, что из 1,5 тыс. педагогических кадров «несколько сотен испытывают очень большую нужду относительно жилищных условий» и «речь идёт именно о людях, которых мы можем потерять». И сослался на то, что кампусы — это «путинская программа». Ему вторили выступившие студенты, в том числе одна из них заявила, что кампус станет «отличным толчком для улучшения жизни наших студентов».

«По поводу развития, что Владимир Владимирович говорит, что нужно образовывать кампусы и так далее. Я просто хотел напомнить, что в недавнем обращении Владимир Владимирович ясно дал понять, что власть Российской Федерации — это народ и его воля. Думаю, что больше 1 тыс. реальных голосов жителей — самое яркое проявление настроения жителей», — выступил житель микрорайона Сергей М., уточнив, что за четыре дня они собрали 1118 подписей против строительства общежитий (рукописные подписные листы включали фамилии, адрес и подписи, собирались без предъявления документов ).

«Мы, жители микрорайона, выступаем категорически против», — заявил Сергей М.

В довесок в видеоматериале активисты привели цитату Путина о том, что «главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно», а также «помогать, объяснять, защищать» жителей.

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Олег Широков в свою очередь призвал задуматься «о том, какую миссию возлагает на себя чувашский государственный университет, ведущий вуз Чувашии, и как вы можете помочь». Студенты пошли ещё дальше: один из них уверен, что от того, «насколько эффективно мы будем включаться в образовательный процесс, зависит развитие Чувашии в целом».

Территория университета огорожена забором © ИА REGNUM

В ответ жительница микрорайона Ирина Ш. попросила привести динамику по годам по количеству обучающихся студентов после смены ректора, «какое место в рейтинге вузов по России занимает ЧГУ и насколько актуально строительство настолько многоэтажных зданий».

«Нам [власти] обещали школу в микрорайоне. Школу нам не строят, а общежитие построят? То есть наши дети не важны, а студенты и иностранцы важнее? Мы везде пишем, что нам школа нужна, а нам говорят: нет, вам нужно общежитие и именно в непосредственной близости от дома. Вам это нужно, говорят нам», — негодовала Людмила М.

Она также высказала мнение, что это уплотнительная застройка, подчеркнув, что даже если бы вместо общежитий предложили построить обычные многоэтажки, то и тогда «мы были бы против».

Обе стороны также апеллировали к транспортным и парковочным вопросам, смотря на проблему под разными аспектами. Помимо этого, жильцами были поставлены вопросы нагрузки на коммунальные сети, на разный «уклад жизни» студентов и семей с детьми.

Что предлагают жители

В завершение выступившие жители заявили, что «не против самой идеи с общежитиями», а против их строительства рядом со спальным микрорайоном. Они предложили рассмотреть другие земельные участки, реконструировать или построить мансардные этажи к действующим общежитиям, выкупить места у других вузов.

«А данную территорию предлагаем обустроить как сквер, зелёную зону отдыха для студентов и жителей микрорайона, обустроить парковую зону с дорожками, скамейками и местами для активного отдыха», — предлагает Ирина Ш.

По итогам публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации города Чебоксары отклонила все замечания, поступившие от жителей, признав их нецелесообразными, и разрешила вузу увеличить этажность общежитий, «так как это необходимость для студентов».

Активисты заявляют, что сдаваться не намерены.