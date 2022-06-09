Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM В Екатеринбурге сгорел приют для хаски, который должен был открыться в ближайшее время. В момент пожара животных в здании не было, сообщили владельцы приюта в социальных сетях.

Хаски (сс) Joe007

Пожар уничтожил технику, вольеры и корм для животных. Без крова остались более 70 собак. Вероятной причиной пожара стала некачественная проводка. Владельцы приюта потратили сотни тысяч рублей на её замену, однако узакончить ремонт не успели.

Сейчас волонтеры и хозяева приюта ищут средства на восстановление здания. Кроме того, они ищут временное место для передержки собак.