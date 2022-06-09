Екатеринбург, 9 июня, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Самолёт «Москва — Хабаровск» в ночь на 9 июня совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. Причиной стали роды пассажирки, пишут СМИ.

ИА REGNUM Самолёт «Аэрофлота»

«Женщина начала рожать! Самолет экстренно сел», — сообщили очевидцы порталу E1.ru.

В пресс-службе аэропорта отметили, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Самолёт уже прибыл в пункт назначения.