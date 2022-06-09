Москва, 9 июня, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги заявочной кампании второго грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

ПФКИ Президентский фонд культурных инициатив

Заявки на получение грантовой поддержки на второй основной конкурс 2022 года принимались с 20 апреля. За это время в системе заведено 10 194 заявки, полностью оформлены и направлены в Фонд — 6814. Всего с апреля, с учетом проведения трех «волн» специальных конкурсов с коротким периодом заявочной кампании, в системе фонда заведена 15 701 заявка, из них завершено заполнение 9454. Впервые за время проведения грантовых конкурсов фонда заявки поданы творческими командами из всех 85 регионов России.

Регионы-лидеры по количеству поданных заявок: Москва, Татария, Санкт-Петербург, Белгородская область, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Оренбургская, Волгоградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская, Московская, Иркутская, Ростовская области, Красноярский край, Нижегородская область, республики Саха (Якутия), Мордовия и Карелия.

Проекты на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (37,2% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (21,1% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (9,8% заявок).

Больше всего заявок подано на проведение образовательных и наставнических проектов, включая цифровые технологии (25,8% от общего количества заявок), фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства (18,3% заявок), проектов креативных индустрий, в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр (20,7% от общего количества заявок). Также популярным оказался запрос на поддержку межотраслевых, сетевых культурных и кросскультурных проектов (11,3% заявок).

Напомним, претендовать на государственную поддержку при реализации творческих инициатив смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций (кроме казенных учреждений), а также индивидуальные предприниматели.

Сметы участников представлены на общую сумму23 825 247 743 рубля. Объем софинансирования, заявленного со стороны авторов проектов, — 12 465 033 265 рублей. Напомним, у заявителей была возможность подать проект на сумму до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., от 3 млн руб. до 10 млн руб., свыше 10 млн руб. Наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 3335 заявок; на сумму до 500 тыс. руб. направлены 2 031 заявка; 1076 авторов проектов предоставили сметы на суммы от 3 до 10 млн руб.; 372 проектные команды запрашивают суммы поддержки свыше 10 млн руб.

Общий фонд второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 2022 году составляет 3 млрд рублей, грантовый фонд для серии специальных конкурсов — 1 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов проектов, которые получат наивысшие оценки от экспертов. Напомним, итоги первой и второй «волн» специального конкурса озвучены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».