Белград, , 06:24 — REGNUM Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, который должен был состояться 6–7 июня, поставил в сложное положение президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявила сербский вице-премьер, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович, сообщает ее пресс-служба.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чиновник отметила, что правильно, что приезд руководителя российского внешнеполитического ведомства был отложен, поскольку уже сам анонс мероприятия привел к осложнениям для республики. По ее словам, Белград старается «выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле», и в такой обстановке сербские власти хотели бы, чтобы через страну «не решались мировые вопросы».

Михайлович также подчеркнула, что в Сербии постоянно слышат о дружеских отношениях с Россией. Вице-премьер считает, что, если Белград и Москва «самые большие друзья», то РФ не должна была планировать визит в такое время. Чиновник добавила, что Сербия должна подумать о «своем дальнейших шагах», поскольку ее власти «четко выступили за путь в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня сербское издание «Информер» распространило информацию о том, что Сергей Лавров мог быть арестован по приезду в Белград, если бы его самолету разрешили пролет. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропускать борт с министром через свое воздушное пространство.

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