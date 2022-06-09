Москва, 9 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В мультимедийном парке «Россия — Моя история» (ВДНХ) стартовал Международный форум «История для будущего. Образ Петра», организованный Российским военно-историческим обществом, Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Поль Деларош, 1838 год Петр I

Российское общество «Знание» является партнером Форума: онлайн-трансляция мероприятия доступна на сайте и в сообществе ВКонтакте просветительской организации. Кроме того, в продолжение празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора 9 июня в студиях Общества «Знание» в Москве и Архангельске пройдет тематический просветительский марафон.

Перед началом форума гости осмотрели уникальную мультимедийную выставку «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение». Благодаря современным технологиям организаторы смогли показать Петра Великого как правителя, сумевшего сделать Россию одной из сильнейших стран в Европе несмотря на противодействие западного мира.

Открывая пленарное заседание, Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский огласил приветствие президента РФ Владимира Путина.

«Ваш форум, собравший известных политиков, ученых, представителей религиозных объединений, общественных организаций, средств массовой информации из разных стран, приурочен к важной, знаменательной дате — 350-летию со дня рождения Петра I . Выдающийся государственный и военный деятель, патриот, он всецело посвятил себя служению Отечеству. Его масштабные преобразования в государственном управлении и экономике, науке и культуре, образовании и просвещении — способствовали укреплению международного авторитета России, во многом определили ее развитие на столетия вперед как могущественной суверенной державы. Убежден, что форум станет значимой, востребованной площадкой для широких, заинтересованных дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра I в истории нашей страны, внесет свой вклад в сбережение памяти о великом сыне нашего Отечества», – говорится в приветствии.

Председатель Российского военно-исторического общества подчеркнул, что изучение петровского наследия позволит по-новому взглянуть на события и вызовы современности.

«История — это не наука о прошлом. История, о которой мы будем говорить — это повод еще раз задуматься о дне сегодняшнем. История — это наука о том, как нам лучше, не наступая на грабли, строить наше будущее, используя опыт наших великих предшественников», – отметил Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что вектор геополитических интересов Петра не ограничивался только европейскими странами.

«Находясь в Петербурге, он лично пишет инструкцию Берингу, проектирует и финансирует проект по поиску пути между Евразией и Америкой. Он пишет, что нужно осваивать там берега, с мирными жителями жить дружно, своих порядков не навязывать, делать форпосты и искать в Америке крайние точки, где находятся колонии европейских стран, а европейским судам сообщать о российском приоритете. По сути, Петр посылал экспедиции, чтобы ставить российские флаги, занимать территории Америки. По его заказу делались подробнейшие карты Камчатки, наши картографы и геодезисты сделали первые в истории карты Курильских островов, где ни одного японца на тот момент не нашли. Масштаб его колоссален, и Петербург для него не был краем империи, для него это был центр будущего мира», – сказал помощник Президента РФ.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что изучение своей истории является лучшим ответом на развязанные против нашей страны информационные войны.

«Мне кажется, что сегодня, когда развернута информационная война против нашей страны, когда предпринимаются попытки переписать историю, вычеркнуть факты, лучший способ противостоять этому всему — знать историю и культуру России, передавать эти знания. Вклад Петра Первого в историю нашей страны и в мировую историю очень сложно переоценить, поэтому в честь 350-летия с его дня рождения Российское общество «Знание» организовало ряд просветительских мероприятий. Все началось с масштабного проекта «Петровские времена», просветительские форумы в рамках которого приземлились к нашим партнерам, на площадки мультимедийных парков «Россия — моя история», за что я очень благодарен и им, и Российскому военно-историческому обществу. Это и выступления выдающихся историков, и деятелей культуры, разных авторитетных экспертов, которые рассказывают про эпоху жизни и правления Петра. И молодежь помимо того, что может послушать и задать вопросы этим людям, она может в интерактивной форме погрузиться в эту тему: постараться понять реформы Петра или собрать карту России 1725 года», – сказал Максим Древаль.

Вместе с тем, несмотря на попытки западных стран «отменить» российскую историю и культуру, во многих странах бережно сохраняют места, связанные с Петром Великим.

«Если вы побываете в тех местах, которые посетил Петр, а это и Франция, и Англия, и Голландия, то увидите, что там чтут память о нем. В Сорбонне проходят специальные конференции, недавно вышла биография Петра, которую сейчас переводят у нас. В Голландии есть музей Петра, связанный с местами, которые он посетил. Петр действительно приглашал иностранцев, брал лучшие образцы технологий, но он брал только то, что проверено временем, и то, что нужно было России. Говоря современным языком, он использовал всё для национальных интересов страны, и не просто заимствовал, а с учетом специфики российской жизни», – отметил научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Образ Петра Великого оказал большое влияние на культурное наследие нашей страны, каждое поколение пыталось осмыслить масштаб его личности и проведенных им реформ.

«Смело бросив вызов Швеции — одной из сильнейших стран Европы того времени, он сумел одержать убедительную победу, превратить Россию в суверенную, могучую и просвещенную державу. Из века в век образ Петра вдохновлял на творчество целые поколения писателей и поэтов, ему посвящали свои произведения Михаил Ломоносов и Александр Пушкин, Алексей Толстой и Даниил Гранин. Каждая последующая эпоха искала и находила в образе Петра что-то сокровенное, свое, соотносила собственные победы с масштабом петровских реформ, сверяла свои ориентиры с имперским вектором, который заложил Петр. Уверен, что вдумчивый разговор о многогранном петровском наследии будет полезен не только профессиональным историкам, но и всему российскому обществу, самому широкому кругу наших граждан», – отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в своем приветствии, которое огласил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

В рамках международного форума «История для будущего. Образ Петра» 9 июня также пройдет просветительский марафон Российского общества «Знание», подготовленный при поддержке Российского военно-исторического общества, Агентства развития внутреннего туризма и Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие состоится в Москве и Архангельске — городах, где прошло становление выдающегося реформатора и военноначальника.

Государственные деятели, ведущие историки, учёные и педагоги познакомят слушателей с наследием Петровской эпохи, расскажут, какие меры на государственном уровне предпринимаются для сохранения и популяризации его достижений и почему именно сейчас важно помнить о преобразованиях Петра Великого.