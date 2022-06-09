Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Студия Mojang работает над проектом игры в жанре стратегии в реальном времени, в основу которой ляжет известная «песочница» Minecraft. Об этом 8 июня сообщил журнал PC Gamer.

Minecraft: Dungeons

Джефф Герстманн, являющийся одним из основателей портала Giant Bomb и недавно покинувший эту медиакомпанию, выступил с соответствующим заявлением в рамках трансляции на сервисе Twitch. «В разработке находится новый спин-офф Minecraft», — сказал Герстманн, добавив, что сейчас Microsoft, которой принадлежит Mojang, тестирует игру, у которой пока нет названия. «Похоже, что это стратегическая игра в реальном времени», — предположил журналист, отметив, что он видел скриншоты.

По имеющейся у Герстманна информации, геймеры будут управлять «юнитом в стиле Стива» (юнит — рабочая/боевая единица в игре, Стив — главный герой Minecraft), игра будет иметь сюжет и катсцены (кинематографические ролики, выполненные на «движке» игры). Журналист также дал понять, что пока проект находится на ранней стадии реализации и Mojang предстоит проделать ещё много работы.

Напомним, 26 мая 2020 года Mojang выпустила приключенческую экшн-игру Minecraft: Dungeons, которая в отличие от Minecraft не является полноценной «песочницей». Например, геймеры не имеют возможности устанавливать или разрушать в ней блоки, в игре также нет крафта (механики создания предметов). Игрокам предлагается исследовать случайно сгенерированные карты, сражаться с монстрами, решать головоломки и т.д.

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