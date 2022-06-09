Москва, 9 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В четверг, 9 июня, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданное лето в Москве

В ночь на 10 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер юго-западный 5−10 м/с, ночью — северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В пятницу, 10 июня, днём в столице ожидается +26… +28 °C, по области +24… +29 °C, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Центрального федерального округа (ЦФО), прежде всего Черноземья, в ближайшие дни следует остерегаться высокой солнечной активности.

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