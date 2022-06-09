Джакарта, , 06:15 — REGNUM Индонезия на правах председателя в G20 намерена уделить особое внимание вопросам энергетической безопасности на фоне роста мировых цен на энергоносители. Об этом сообщает газета The Jakarta Times.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Ранее Индонезия заявляла в качестве основной темы председательства в G20 энергетический переход, но в нынешних условиях мы должны обсуждать и энергетическую безопасность, которую невозможно достичь в кратчайшие сроки», — заявил индонезийский замминистра-координатора по вопросам экономики Эди Прио Памбуди.

Он подчеркнул, что рост мировых цен на энергоносители вызвал не их дефицитом на рынке, а антироссийскими санкциями. Это по словам Памбуди создает проблемы при желании приобрести нефть или газ у России. При этом замминистра указал, что прекращение российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины вряд ли приведет к снятию санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк понизил свой прогноз по росту мирового ВВП. На это повлияли рост цен на энергоносители на мировом рынке, а также перебои с поставками из-за ситуации вокруг Украины.