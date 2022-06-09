Якутск, 9 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Якутии возбудили уголовное дело по факту нарушения правил эксплуатации водного транспорта. Отступление от них повлекло смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

И. Савин Моторная лодка

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Во время путешествия по реке Лена владелец судна был пьян и управлял им так, что нетрезвый пассажир выпал из моторной лодки. Его тело искали в течение пяти суток и обнаружили 7 июня. За свои действия якутянин будет отвечать по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Идёт расследование происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, капитан теплохода ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» стоял за штурвалом в состоянии алкогольного опьянения. Судно под его управлением столкнулось с баржей.