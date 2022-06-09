Владивосток, 9 июня, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Борьбу с фейками, информационный терроризм, локальный патриотизм в медиа — все это и многое другое обсудят журналисты на открывшемся 9 июня на острове Русский во Владивостоке Дальневосточном МедиаСаммите, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Журналисты перед началом пресс-конференции

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На протяжении двух дней в ДВФУ участники будут обсуждать актуальные вопросы в сфере массовых коммуникаций, а также делиться опытом и получать новые знания.

Запланировано несколько дискуссионных площадок по разным направлениям работы СМИ, одной из них станет пленарное заседание «Дальний Восток в новой экономике», где о выстраивании социально-экономической политики будут говорить полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Вместе с экспертами участники МедиаСаммита обсудят также такие направления, как «дальневосточный патриотизм», создание комфортной среды в регионах ДФО, международное сотрудничество, подготовку кадров для СМИ, журналистскую этику и правовую ответственность в отрасли. Традиционно будет представлен и «детский» блок — для юных журналистов и блогеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье лидирует по количеству заявок на образовательную программу «ТопБЛОГ» среди дальневосточных регионов. В топ-3 также вошли Хабаровский край и Приамурье. Масштабный проект реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» для всех, кто хочет на профессиональном уровне вести социальные сети.