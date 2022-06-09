Владивосток, , 06:00 — REGNUM Во Владивостоке на рейде в Амурском заливе загорелся в ночь на 9 июня рыболовный морозильный траулер «Икларанд».

Горящий корабль. Иван Айвазовский. 1896

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По сообщениям приморских телеграм-каналов, утром горожане делали фото горевшего судна — дым шёл с палубы.

17 членов экипажа эвакуировали, капитана доставили в больницу.

Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Пожар тушили три судна. Установлено, что возгорание было в машинном отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, капитанский мостик на сухогрузе под иностранным флагом загорелся в Азовском море в акватории порта Темрюк Краснодарского края.